الولايات المتحدة ترسل خبراء إلى الصين للمساعدة في مكافحة كورونا

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(د ب أ)

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاري كودلو الأربعاء إن بلاده سترسل خبراء إلى الصين للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 169 شخصا على الأقل.

وأضاف كودلو في تصريحات صحفية: "نحن بصدد إرسال أفضل خبرائنا من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لمساعدتهم (الصينيين)"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: "لقد دعانا الصينيون لفعل ذلك".

وبسؤاله عما إذا كان البيت الأبيض يدرس حظر الرحلات الجوية إلى الصين، رد كودلو قائلا: "هناك الكثير من المناقشات التي تجرى بطريقة أو بأخرى".

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين اليوم الخميس إلى 169 شخصا على الأقل.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.

كما تم تسجيل 1032 حالة إصابة بالفيروس في الإقليم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.