أفكار جديدة للشباب بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

إيناس عبد الله و هدى الساعاتى

تسابق الشباب المشارك فى مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذى من المفترض أن ينتهى مساء الجمعة المقبل ، فى التعبير عن أفكار فنية خارج الصندوق ، فجاء فيلم "أونيرو " أحد أهم الأفلام التى تم عرضها فى المهرجان و هى تعنى إله الأحلام فى الأساطير الإفريقية ، مدة الفيلم 10 دقائق جسدت فكرة كيف تصبح الأحلام حقيقة لدى بعض الأشخاص.

وقالت الطالبات "فرح ، مريم ، شهد ، سارة الذين صنعوا الفيلم من خلال تبادل الأدوار بينهم ما بين التصوير و الإخراج و المونتاج ، أن فكرة الفيلم حدثت لدى 3 شخصيات ، الأولى حلمت بأنها تعرضت لحادث و الثانية توفى خالها و الثالثة نجاها الله من حادث أتوبيس و تحولت أحلام الثلاثة أحلام فى الحقيقة .

وعبرت كل شخصية فى الفيلم عن حزنها و فرحتها لتحقيق الحلم ، فمنهمن من نجى من الموت و منهن فقد شخص غال عليها ، و أمتزجت مشاهد الفيلم ما بين إبتسامة و بكاء .

ومن الأفلام التى لاقت إعجاب الجمهور المشارك الفيلم المصرى و هو فيلم قصير روائى جسد فكرة الهروب من الواقع بطلب الموت من هول التعذيب الذى لاقاه من رسومه الكاريكاتيرية ، واستطاع مخرج الفيلم أن يصور مشهد غير مألوف عن الحساب فى الإخرة من خلال ملكين يسجلون أعمال الشخص الراغب فى الموت بالكتابة على الحاسب الآلى و أمتزج المشهد مع صوت الكتابة بشكل مبدع .

كما جسدت الأفلام القصيرة قضية الإرهاب و العنف المسلح فى الفيلم الروائى الليبى "السجين و السجان" ، و فيلم آخر سودانى وهو " التبيض"، و جسد قضية العنصرية لأصحاب البشرة السوداء .

ومن الأفلام التى جسدت فكرة حقيقة الموت الذى يأتى فى موعده ، و لا يتأخر ، الفيلم المصرى " رنين " الذى جسد دور الأب المريض و هو يستقبل ملك الموت و يستأذنه للحديث إلى إبنته ، و لكن فوجئ الجمهور أن ملك الموت الذى لا يتأخر عن موعده أخذ إبنته، وقال الفيلم يعكس واقع أن الموت قد يأتى للصغير قبل الكبير وفى جميع الأحوال هى إرادة الله سبحانه و تعالى .



