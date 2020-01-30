«شعراوي» يستجيب لشكوى تراكم القمامة وغلق مصنع تدوير المخلفات في المحلة

استجاب محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لشكوى من النائب محمد القاضي، عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة بالغربية، من توقف مصنع تدوير المخلفات بالمحلة، بالإضافة إلى شكاوى عددا من المواطنين، بسبب تراكم القمامة والمخلفات وانتشار الحرائق الذاتية والروائح الكريهة، بجوار الموقف المجاور لمركز الكبد ومستشفى الصدر، مما يهدد حياة المواطنين.

ووجه وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع مسئولى محافظة الغربية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات مجلس المدينة، ورفع كميات القمامة التى كانت تنتشر أمام مدرسة عمرو بن العاص، وتم التشديد على ضرورة الاستمرار في رفع القمامة بصورة يومية.

وأكد مجلس المدينة أن ذلك يتم خلال 3 ورديات عمل يوميًا، حيث يتم رفع النواتج المتولدة من القمامة، وخاصة أمام المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والطرق الرئيسية، والتى تبلغ حوالى 600 طن قمامة، وتصل إلى حوالى 900 طن يوميًا.

وفيما يخص مصنع تدوير القمامة بطريق المحلة، أوضحت المحافظة أن المصنع متوقف عن العمل، بسبب مشكلة في السيور بتاريخ 5/1/2020، وتم مخاطبة الشركة المسئولة، وتغيير السيور وجارٍ إجراء تجارب تشغيل، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من التجارب ليدخل المصنع الخدمة.

كما تلقت الوزارة شكوى من سكان منطقة الخلفاوي التابعة لحي الساحل بالقاهرة، بتضررهم من الإزعاج الذي يسببه مقهى "أكسبريسو" بشارع عبدالقادر الرافعى، بالإضافة إلى وجود بعض المخالفات والإشغالات، وعلى الفور تواصلت الوزارة مع رئيس حى الساحل، وتم تنظيم حملة مكبرة من شرطة المرافق وإدارة الحي، ورفع الإشغالات والتاندة الخاصة بالمقهى وإزالة الإشغالات بالحديقة المقابلة له.

كما تم تشميع المقهى ومصادرة الأدوات وإيداعها فى مخزن الحى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المقهى.