شارك أحمد راشد، محافظ الجيزة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، الذي عقد لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات بالمحافظة.

وكان من تلك الطلبات، ما قدمه وكيل اللجنة محمد الحسيني، بشأن بدء العمل بالخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق، وضرورة العمل بمحور ترعة الزمر، وإزالة جميع المعوقات لتنفيذ هذه المشروعات القومية، وتوقف العمل في رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، وسوء حالة الطرق وغلق الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى سوء حالة النظافة بحي بولاق الدكرور، وتركيب بلاط الإنترلوك وكابلات إنارة للشوارع الداخلية، ونقل مسجد التقوى التابع لوزارة الأوقاف لوجوده في منتصف الطريق، ما يعوق أعمال تطوير شارع ترعة عبدالعال (1)، لأنه يمثل محوراً مرورياً هاماً، وفق جدول أعمال الاجتماع الذي ترأسه النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة.

وقال راشد أمام النواب، إنه استهدف – منذ توليه المسؤولية في منصبه - «إيجاد دولة تعمل على الأرض، وتنفيذ القانون على الجميع».

وأضاف: «هقاتل ومعايا مقاتلين.. كان عندنا شوارع مغلقة بالكامل بسبب إشغالات وغيرها محدش بيمشي فيها.. أما الآن كل الشوارع التي كانت مغلقة أصبحت مفتوحة».

وواصل المحافظ مستعرضا آلية عمل الحكم المحلي بالجيزة: «نعمل على كل المناطق في المحافظة، وليس الدقي أو العجوزة فقط».

وتابع: «اقتحمنا مشكلات عديدة في بولاق الدكرور، أما فيما يتعلق بموضوع ترعة الزمر فهي مشروع قومي كبيرة وسيكون نقلة كبيرة، وخلال شهر أغسطس المقبل يكون العمل في المحور (محور ترعة الزمر) وصل إلى كوبري فيصل، وهناك بعض المعوقات تحدث نتيجة تهالك البنية التحتية في بعض المناطق ومنها ما يخص شبكة الكهرباء».

وعن ملف الإشغالات في حي بولاق الدكرور، أحد أكبر الأحياء من حيث الكثافة السكانية بالمحافظة، عبر راشد عن عدم رضاه عن وجود الإشغالات، معلنا اتفاقه مع مدير الأمن على إزالتها، مضيفا: «سيكون هناك طفرة كبيرة في هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة».

وتطرق المحافظ إلى ملف النظافة، قائلا: «أنا غير راضي عن النظافة في الجيزة، ومن غير المقبول بالمرة أن يكون وقت المحافظ كله في ملف واحد وهو النظافة»، مشيرا إلى أن هذا الملف يأخذ 50% من وقته ومجهود كبير، بحسب تعبيره.

وأوضح محافظ الجيزة: «عملنا على التعاقد مع بعض شركات النظافة وأدخلنا متعهدين قمامة وجمع من المنازل في بعض المناطق، وسنحاول تدبير الموارد للتعاقد مع الشركات، والحكومة من جانبها، ممثلة في وزارة التنمية المحلية تعمل على هذا الملف أيضا ونأمل حل هذه المشكلات بشكل شامل خلال الفترة المقبلة».

وعن طلب نقل المسجد – المشار إليه في طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الحسيني – صرح راشد بأنه تواصل مع وزير الأوقاف، وتبين أن تكلفة نقل المسجد تبلغ 3.5 مليون جنيه، وأن المحافظة ليس لديها الموارد الكافية لإنجاز هذه العملية، معبرا عن أمله في مزيد من التعاون من جانب النواب، مع المحافظة في هذا الملف.

في السياق نفسه، قال مسؤول بهيئة الطرق والكباري بالجيرة محمود منصور، إن مشروع محور ترعة الزمر تبلغ تكلفته أكثر من 3 مليار جنيه.

وأوضح منصور أن العمل بالمحور بدأ بالفعل، في مرحلته الأولى بتكلفة تبلغ 1.8 مليار جنيه، على أن يصل إلى كوبري فيصل بحلول أغسطس المقبل، مضيفا أن تهالك بعض المرافق التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 40 سنة مضت، يعد أبرز المعوقات أمام إنجاز المحور.