السكان الأصليون في البرازيل يزرعون أشجار الكاكاو للحفاظ على غابات الأمازون

يهبط القرويون الأصليون في مناطق شمال البرازيل، عبر المنحدرات العشبية، متجاوزين العيادة الصحية والأكواخ الخشبية؛ ليدخلوا الغابة الكثيفة، حيث يتممون على براعم أشجار الكاكاو التي غرسوها بأيديهم، بينما يتفحص أحدهم شجيرة لا تتخطى المتر من الطول، وبالنسبة إليه ليست مجرد كاكاو نامية، بل هي شتلة أمل لمجتمع ضجر من التلوث والعنف والتخريب الذي تقوم به مجموعات التنقيب عن الذهب في الغابة.

ويقول تشوليو يوكوانا، رئيس مجتمع اليوكوانا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الهدف من مشروع زراعة الكاكاو هو توفير دخل مضمون لليوكوانا بشكل لا يضر بغابات الأمازون، بعكس ما تسببه نشاطات التعدين.

وخلال سنتين، زرع الأصليون آلاف الشجيرات التي تساهم في إعادة إصلاح ما تم تخريبه من الغابات؛ وذلك لأن أشجار كاكاو الثيوبروما تمثل نوعا من الظلال التي تعيد تشكيل الغابة، وذلك بمشاركة قرى منطقة يانومامي أكبر مناطق السكان الأصليين شمال البرازيل.

وتبلغ مساحة يانومامي 9.6 مليون كيلومتر مربع، وتقطنها قبائل يوكوانا، ومشكلتها انتشار رجال التنقيب عن الذهب من العرق الأبيض المعروفين بالجورانبيرا، والذين طالب الأصليون كثيرا بطردهم، وكان آخر المبادرات تلك التي دعمها الممثل الشهير ليوناردو ديكابريو.

ويعزز المشكلة عداء الرئيس اليميني للبرازيل جايير بولسنارو، للأصليين، إذ قال إن يانومامي كبيرة للغاية على السكان الأصليين وحدهم، بينما لم يخف عداوته لهم حينما قال عنهم إنهم بدأوا يصبحون مثل الآدميين، بفيديو بثه عبر فيسبوك منذ أسبوع، والذي قد يعرضه للمقاضاة بتهمة "العنصرية".

ويضيف تشوليو معلقا على كلام بولسنارو: "يقول عنا الرئيس إننا فقراء. حقا لسنا فقراء، وليس بيننا من يتضور من الجوع، فنحن مكتفين بما لدينا".

وتشارك قبيلة كاباناوا كذلك في مشروع زراعة الكاكاو الممتد عبر 5 قرى لكلا القبيلتين من الأصليين، ورغم أن الكاكاو هو شجرة أصيلة بالمكان، إلا أن زراعة المزيد منها ستعود بالربح على الأهالي والنفع للغابة، فتم زراعة 3000 شجرة خلال سنتين، بينما يتوقع أن تنمو 7000 شجرة أخرى نهاية عام 2020.

ويهز الشاب إدمييلسون إستيفيو، شجرة كاكاو لتسقط ثمرات صفراء ثقيلة، بداخل كل منها مجموعة بذور محاطة بمعجون لذيذ الطعم، والذي يقول عنه إنه عندما يجفف ويحمص يصبح الشوكولاتة المعروفة.

ويضيف إستيفيو أن الشجرة من تلك بإمكانها إنتاج 20 ثمرة، متابعا أن تلك الأشجار الكبيرة زرعها منذ عقود رجل يدعى لويس يوكوان، والذي قتله رجال الجرامبيرا لرفضه إيصالهم بقاربه ذات مرة.

ويسبب الجرامبيراس المتواجدين بالمنطقة، العنف والتخريب، أثناء نزاعاتهم على الذهب المجلوب من المناجم، حيث تقع حوادث إطلاق نار وطعن بسكاكين متكررة، وإذ أن المستشفيات بعيدة، فالمركز الصحي الخاص بالقرويين هو من البيض والسكان الأصليين على حد سواء، كما حدث خلال زيارة "الجارديان" حينما جلب شخصان من الجرامبيرا زميلا لهم أطلق النار على نفسه؛ لتعالجه ممرضة من الأصليين.

ويحاول الجرامبيرا التأثير على السكان المحليين، للانخراط في صناعة الذهب المدمرة للغابات، عبر مهاداتهم بالهواتف والتلفزيونات، بل وبعض الجرامبيرا أنفق على إعادة ترميم بعض القرى؛ للحصول على تأييد أهلها.

ويقول مرينو سريفا، المشرف على مشروع الكاكاو، إنه سيكون فرصة مربحة للسكان بعيدا عن نشاطات الجرامبيرا، ورغم أنه يحتاج لـ5 سنوات ليتم، إلا أنه "الفرصة الوحيدة".

يذكر أن مشروع مشابه لزراعة المشروم دخل أيضا لمنطقة يانومامي، وكلها هدفها إصلاح ما تم تخريبه من الغابات على يد منقبي الذهب.

ومنطقة يانومامي كان يطلق عليها في الخرائط الإسبانية بالقرن الـ18 "أرض الكاكاو"؛ لتميز أشجار الكاكاو الخاصة بها.

ولتحويل الكاكاو لشوكولاتة تباع عالميا بالمزادات، نفذ سيزار دامانديس، المتخصص في الشوكولاتة، ورش عمل للقرويين خلال العامين الماضيين؛ لتعليمهم كيف يصنعون الشوكولاتة من حبوب الكاكاو المرة.

وفي ديسمبر الماضي، تم عرض الآلاف من قطع شوكولاتة يونامامي بمزاد في العاصمة البرازيلية، ساو باولو، ورغم الثمن الباهظ بـ9 جنيهات إسترلينية للقطعة، لكنها بيعت جميعها؛ نظرا لتعاطف الناس مع قضية الأمازون ورؤيتهم للمشروع كبديل عن أنشطة اقتصادية أخرى مدمرة للغابة.

ويقول سيزار، إنه منذ علمته والدته أصول تحضير شوكولاتة الأمازون، وهو يعلم كم هي فريدة من نوعها بحموضتها وحلاوتها الخفيفة.

ويضيف سميرالدي، طباخ الشوكولاتة الشهير، إن الكاكاو الذي ينبت في تلك المنطقة هو نوع أصلي ومعزول عن بقية الأشجار؛ لذا يرجح أن يكون عليه طلب كبير؛ لقوة مقاومته للفطريات والأمراض.

ويذكر أن نوع الشوكولاتة الذي ينتجه سكان يانومامي هي "الشوكولاتة العضوية الداكنة" المطلوبة عالميا بشكل متزايد، مع العلم أن السوق العالمي للشوكولاتة ينمو حسب الإحصائيات بمعدل 10%؛ ما يجعله أفضل سبيل للاستثمار.

ويقول المدرس فليبي جمين، الذي زرع 200 شجرة كاكاو حتى الآن، إن ذلك المشروع إن لم يعد بالربح السريع حاليا، فهو الأمل على الأقل للأجيال القادمة التي ستستفيد منه.