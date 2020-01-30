الرئيس الفلسطيني بعث رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو احتجاجا على «خطة السلام»

أفادت القناة الـ12 بالتليفزيون الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعث برسالة "شديدة اللهجة" إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الرسالة جاء فيها أن "خطة السلام الأمريكية هى بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني".

كما هدد عباس بأنه "سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة".

وذكرت القناة أن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اجتمع بوزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، وسلمه الرسالة.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مصادر إسرائيلية مطلعة، أن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مستمر على قدم وساق دون أي تغيير.

وقالت المصادر إنه لا صحة لما نُشر حول تحذير فلسطيني بوقف أو تقليص هذا التنسيق.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تعزيز انتشار قواته في الضفة الغربية وقرب قطاع غزة للتعامل مع أي طارئ .