بليك ليفلي تحبس الأنفاس في العرض الخاص لفيلم The Rhythm Section

نوران عرفة

احتفلت الممثلة العالمية بليك ليفلي، أمس الأول، بالعرض الخاص لفيلمها "The Rhythm Section"، الذى أُقيم في أكاديمية "بروكلين" للموسيقى بولاية نيويورك.

وكعادتها، ليفلي سرقت الأنظار فور وصولها إلى السجادة الحمراء؛ حيث كانت ترتدي فستان أسود أنيق من أزياء "Dolce&Gabbana" العالمية، وأكملت إطلالتها بقفازات من الجلد، سوداء اللون، أضافت إليها بعض اللمسات الساحرة من المجوهرات المرصعة بالألماس الاخضر، حذاء أسود ذو كعب عالي.

امتاز العرض الأول بحضور إعلامي كبير، واصبحت ليفلي حديث تداولته الصحف والمجلات العالمية؛ كونها لم يظهر عليها أيه أعراض جانية وخاصة بعد غيابها لبضعة أشهر وعودتها بعد إنجاب طفلها الثالث.

فيلم "The Rhythm Section"، مقتبس من رواية المؤلف "مارك بورنيل"، وهو من إخراج ريد مورانو، ويشارك في البطولة إلى جانب ليفلي عدد كبير من النجوم أبرزهم، جود لو، ستيرلينج ك. براون، دانيال ميس، ماكس كاسيلا، رازا جافري، جيوف بيل، ومن المقرر عرضه في 31 من يناير الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول "ستيفاني باتريك"، التي تلعب دورها النجمة ليفلي، وهي امرأة تسعى للانتقام من قتله عائلتها، بعد اكتشافها أن حادث الطائرة الذى أودى بحياتهم كان مُدبر من قبل بعض عصابات المافيا، وذلك في إطار دارما سوداء.

جدير بالذكر أن ليفلي قد استقبلت مولودها الثالث من زوجها الممثل الأمريكي ريان رينولدز، في العام الماضي؛ لينضم إلى أسرتهما الصغيرة المكونة من ابنتيهما جيمس وإنيز.

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