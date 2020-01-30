التحفظ على 1400 عبوة قطن طبي رديء في الإسكندرية

قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحفظ على 2.100 طن "قطن خام" مستلزمات إنتاج، و1400 عبوة "قطن طبي" منتج نهائي، مجهول المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية "رديء" وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عنه على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وكانت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، تمكنت من ضبط صاحب مصنع لتعبئة الأقطان "بدون ترخيص" عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، تفيد إنتاج المصنع، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، لمواد طبية، مدون عليها أسماء وعلامات تجارية "وهمية"؛ لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة أول العامرية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.