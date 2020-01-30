الخطوط البريطانية توقف رحلاتها إلى الصين شهرا بسبب فيروس كورونا

اتخذت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" الإجراء الأكثر جذرية حتى الآن من بين شركات الطيران العالمية في رد فعل على تفشي سلالة جديدة مميتة من فيروس كورونا، حيث أعلنت وقف الرحلات الجوية إلى الصين لمدة شهر.



وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس إنها ستوقف رحلات الطيران بين لندن وبكين وشنغهاي حتى 29 شباط/ فبراير، مضيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد نصيحة وزارة الخارجية بتجنب "جميع رحلات السفر عدا الضرورية منها"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وفي حين قامت مجموعة من شركات الطيران الدولية بتعليق أو تقليص رحلاتها إلى الصين، إلا أن خطوة شركة "بريتش إيروايز" تجاوزت ذلك، وأشارت إلى ارتفاع مستويات المخاوف في ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 170 وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 7700 حالة.



وعلقت شركة "أيبيريا" الإسبانية الرحلات الجوية إلى شنغهاي أيضا خلال شهر شباط/فبراير. وتقع شنغهاي مثل بكين، على بعد مئات الكيلومترات من بؤرة تفشي الفيروس حول مدينة ووهان في مقاطعة هوبى بوسط البلاد.



وتخطط منظمة الصحة العالمية أيضا لتقديم تحديث في وقت لاحق من اليوم حول ما إذا كانت تعتبر التفشي "حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا على المستوى الدولي".



وتوفر شركات "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" والخطوط الجوية القطرية روابط حيوية إلى الصين، حيث تنطلق 160 رحلة أسبوعيا من هناك، بما في ذلك الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، وقد حافظت تلك الشركات حتى الآن على جداول رحلاتها دون تغيير.