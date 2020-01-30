أبو مازن يصل القاهرة غدا للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل إلى القاهرة يوم غد الجمعة، للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي "الطارئ" لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية بعد غد السبت.



وأوضح السفير اللوح، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرفلسطينية الرسمية "وفا"، أن وزراء الخارجية سيستمعون من الرئيس عباس، للموقف الفلسطيني حول ما تسمى بصفقة القرن الأميركية - الاسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



وقال السفير اللوح في تصريح لوكالة "وفا"، إن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد على ما يسمى "بصفقة القرن" ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بكافة بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية.