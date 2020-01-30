أطلقت على الأولى ما معناه آلهة النار، التى تحارب أمراض الرئة بالأساطير الصينية، فيما أطلقت على الأخرى آلهة الرعد التى تقمع الشر فى نفس الأساطير، هما حكاياتنا مرتبطتان بمستشفيتين تم بناءهما في أسبوع واحد من الطوارئ في الصين، بعد انتشار فيروس كورونا، الذي يتابعه العالم بأعين مترقبة.

وأمام بناء الصين لمستشفى هواشينشان، التى تحتل مساحة 269 كيلو متر مربع بسعة 1000 سرير، والمقرر بدء تشغيلها 3 فبراير المقبل، تزامنا مع بناء مستشفى ليشينشان التى تحتل مساحة 325 كيلو متر مربع وبسعة 1300 سرير، ومن المقرر افتتاحها 5 من نفس الشهر، لمحاربة تفشى فيروس كورونا، حاور موقع "كوورتس" مهندسين عالميين لتوضيح كيفية وصول الصين لذلك المعدل السريع ببناء مستشفيتين كبيرتين.

يقول سكوت رولينجز مدير شركة هوك العالمية للأعمال الهندسية، "إن ما تقوم به الصين من بناء مركزين طبيين ضخمين فى ووهان، هو أشبه ما يكون بمراكز تعامل مع انتشار العدوى، وليست لتشمل جميع التخصصات الطبية".

ويضيف سكوت الذى يشرف على بناء مستشفى ضخم بتشينجدو الصينية ومستشفيتين بهونج كونج، "أن التخطيط لبناء مستشفى يأخذ وقتا طويلا، ولكن في حالة طارئة مثل تلك فى ووهان، استعانت الحكومة الصينية بتصميمات معدة مسبقا لمستشفى شيوتانج شان، الذى تم بناؤه عام 2003 بالعاصمة بكين، لاستيعاب الحالات المصابة بالسرس، نظرا لمدى ملائمة ذلك التصميم لما يحتاجه المسؤولون فى ووهان".

فيما يقول ثورستين هيلبج مدير شركة نبيرز الألمانية للبناء، "إن الحكومة الصينية استعانت بوحدات البناء الجاهزة لتشييد المستشفى، حيث تكون الغرف مبنية بشكل نموذجى وجاهزة فى المصانع فقط، ما يتطلب فعله نقلها إلى موقع البناء، ولا توجد صعوبة بدمجها مع بعضها".

ويضيف هلبيج "أن ذلك الأسلوب فى البناء، يعد أمرًا حديثًا، ولكنه ليس غريبًا، إذ أن سلسلة فنادق ماريوت بفلوريدا الأمريكية تعتمد عليه فى إنشاء أبنيتها".

ويوضح سكوت "أن وزارة الدفاع الأمريكية كذلك، تعتمد نظام الوحدات الجاهزة لإنشاء المستشفيات الميدانية بحالات الطوارئ"، مشيرًا إلى "أن هذا ما يتجه له الطب الحديث مستقبلا، للتعامل السريع مع حالات الأوبئة المتفشية".

ويكمل سكوت "أن تاريخ الصين الحافل بظهور الأوبئة، جعلها على استعداد متواصل لتكرر نفس السيناريو، ومن جانب آخر فإن النظام الصينى يخلو تقريبا من أى علامات للبيرقراطية حيال تنفيذ أى من المشاريع البنائية الضخمة، نظرا لقلة الاتحادات العمالية وتوفر الأيدي العاملة منخفضة الأجر وتوفر المواد المطلوبة للتنفيذ".

وعن مستوى الأمان المتوقع بالمستشفى، يقول هلبيج المشرف على بناء مطار شينزهان بيون ومنتجع ديزنى، "إن الصينيين هم أكثر الناس حرصا على معايير السلامة، فهم لا يقدمون على أى قرار متهور، وإنما يقيمون الوضع جيدا وقد ظهر هذا خلال ال15 عاما الماضيين على عكس ما قبل ذلك".

وعن مدى سرعة الصينيين بإنجاز المشاريع، قال "الصينيون هم البناؤون الأمهر حول العالم ففى عام 2016 وحده شيد الصينيون 84 ناطحة سحاب يزيد ارتفاع كل منها عن 650 قدما، مقابل 8 ناطحات فقط للولايات المتحدة بنفس العام".

ويتابع هلبيج "على سبيل المثال، فقد بنت إحدى الشركات الصينية مؤخرا، ناطحة سحاب ذات 57 طابقا، في 19 يوما فقط ما يجعل بناء المستشفيتين فى ووهان بتلك المدة ليس بالجديد على الصينيين.

ويقول هلبيج "إن ما يجعل البنائين الصينيين أفضل من نظرائهم بالعالم الغربى، هو تقبلهم وانفتاحهم على جميع الأساليب التقنية والمعمارية الجديدة، وعدم ميلهم على الإطلاق من تكرار نفس التخطيط بكل مرة".

ويوضح "أنه من المميز في بناء تلك المستشفيتين هو اعتمادها على وحدات قابلة للاستخدام مستقبلا لأى غرض طبى على عكس المستشفى الموجود فى بكين لعلاج السرس، والذى لم يلبث وأصبح مهجورا بعد احتواء الأزمة لعدم ملائمته لأى غرض طبى آخر ولكن فى ووهان من الممكن الاستفادة من الغرف الجاهزة التى نقلت للمستشفى لأغراض أخرى بعد الانتهاء من وباء كورونا".

https://qz.com/1792705/coronavirus-the-engineering-behind-wuhans-rapidly-built-hospitals/