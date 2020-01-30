«تحيا مصر» ينظم قافلة «نور حياة» لمرضى العيون بقرى مركز الواسطى

نظم صندوق تحيا مصر، اليوم الخميس، القافلة الطبية "نور حياة" لمرضى العيون بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى بني سويف والقرى التابعة للمركز، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أحمد محسن مبارك الخيرية بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطي شمال بني سويف.

وتستمر القافلة حتى غد الجمعة 31 يناير، واستهدفت القافلة فى يومها الأول اليوم الخميس عددًا من قرى مركز الواسطى وتستكمل غدا باقي قرى المركز، حيث يبلغ عدد المستهدفين من القافلة 1200 مريض من مرضى العيون الذين هم خارج منظومة التأمين الصحي، والتأمين الطبي الخاص.

ويتم التعامل مع مخرجات القافلة بصرف النظارات للمحتاجين والعلاج اللازم وتحويل التدخلات الجراحية إلى مستشفى بني سويف العسكري، حيث يتم تنفيذها وفقا لأعلى التقنيات الطبية الحديثة على يد أطباء استشاريين متخصصين فى طب وجراحة العيون، الأمر الذى ينعكس على ثقة المستهدفين من القافلة الطبية والقوافل التى تنظمها المؤسسة.

والجدير بالذكر أن هذه القوافل الطبية التي تتبناها المؤسسة الخيرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والجهاز التنفيذي بالمحافظة بناء على تعليمات مؤسسة الرئاسة بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الفقراء والأكثر احتياجا ودعم القرى الأكثر فقرا وتقديم الخدمات اللأزمة لهم.