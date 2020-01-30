الإسماعيلى «المنتشى عربيا» يسعى للخروج من محنته «المحلية» على حساب الإنتاج

يستضيف النادي الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي، في الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الإسماعيلى المنتشى عربيا، عقب الوصول للدور نصف النهائى في البطولة العربية بعد إقصاء الاتحاد السكندري، بحثا عن الفوز ولا شىء غيره، للخروج من الترتيب المتأخر في جدول الدوري، خاصة وأن الفريق يحتل المركز العاشر برصيد 18 نقطة، جمعها من 14 مباراة؛ حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 6، والانتصار اليوم على الإنتاج، كفيل بالتقدم للمركز السابع.

في المقابل يدخل الإنتاج المباراة، رافعا شعار عدم الخسارة، أملا في الاستمرار في المراكز المتقدمة في جدول الدوري، بعدما وصل للترتيب السادس برصيد 21 نقطة .