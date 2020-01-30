مصرع طفل وإصابة آخرين إثر انفجار «موقد غاز» في الإسكندرية

لقى طفل يدعى (محمد.ن.ف - 8 سنوات)، مصرعه، وأصيب والده (ناصر.ف - 48 سنة)، وطفلة أخرى تدعى (هاجر.م.ش - 7 سنوات)، بإصابات طفيفة، اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق داخل شقتهم، بشارع الطابية، منطقة غيط العنب، عقب انفجار موقد غاز صغير الحجم "شعلة".



كان تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، بورود بلاغًا بنشوب الحريق، وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات تابعة لإدارة الحماية المدنية تحت إشراف العميد جمال ياسين إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص أن الحريق نشب في شقة بالطابق الثاني، بسبب "الشعلة"، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.



تحرر محضر إداري قسم شرطة كرموز بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.