الأمم المتحدة تدعو لكسر الجمود السياسي في العراق







حثت بعثة الأمم المتحدة "يونامي"، اليوم الخميس، على كسر الجمود السياسي في العراق، مشددة على أن استمرار خسارة أرواح الشباب وإراقة الدماء "أمر لا يحتمل".

وطالبت يونامي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - السلطات العراقية بحماية حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.

من جهتها، شددت الممثل الخاص للأمين العام للعراق جانين هينيس بلاسخارت، على ضرورة أن تحمي السلطات العراقية حقوق المتظاهرين السلميين وأن تضمن امتثال الجميع لاستخدام المعايير الدولية للقوة.

وأكدت بلاسخارت، أن "العمل السياسي والتقدم في البحث عن الحلول يجب أن يحل محل التردد لتقديم الوعود والنوايا العديدة"، مشيرة إلى أن "بناء المرونة على مستوى الدولة والمجتمع هو السبيل الوحيد للمضي قدما لاستخراج الشعب من اليأس وتجديد الأمل".

وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تواصل تقديم المساعدة والتقارير المتعلقة بالهجمات المادية على المتظاهرين، بما في ذلك حالات الطعن، فضلا عن المتظاهرين والناشطين المفقودين وحوادث التهديد والتخويف.