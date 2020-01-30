ممرضة ألمانية تنفي اتهامها بالشروع في قتل أطفال مبتسرين

قال الادعاء العام في مدينة أولم بولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا، إن إحدى الممرضات بالمدينة نفت اتهامها بإعطاء عدد من المواليد الرضع مخدر المورفين بلا أدنى ضرورة طبية، مشيرا إلى أنه عثر في خزانتها بمستشفى الجامعة على حقنة بها مستحضر من المورفين.



وأعلن رئيس الادعاء العام كريستوف لير إن الاشتباه في الممرضة تأكد بذلك، مشيرا إلى أنه سيصدر بحقها أمر اعتقال للاشتباه في قيامها بالشروع في قتل خمسة من الصغار والتعدي البدني الجسيم عليهم.



غير أنه لم تتوافر معلومات حتى الآن عن سبب هذا السلوك.



كانت السيدة قامت قبيل عيد الميلاد خلال نوبة عمل ليلية بإعطاء خمسة من المواليد المبتسرين في سن بين يوم واحد وشهر مخدر المورفين.



وأوضح لير أن الممرضة أعطت معلومات وافية خلال استجوابها إلا أنها رفضت الاتهام الموجه إليها.



وأضاف لير أن الممرضة امرأة شابة، إلا أنه لم يشأ الخوض في التفاصيل بسبب التحقيقات الجارية حاليا.



كانت إدارة المستشفى أعلنت أمس الأربعاء أن التحقيق أسفر عن تقديم بلاغ من قبل إدارة المستشفى ضد الممرضة.



وقالت تقارير إخبارية من مستشفى الجامعة لطب الأطفال إنه في صباح يوم الأربعاء الموافق العشرين من ديسمبر الماضي تعرض خمسة من المولودين حديثا وفي وقت واحد تقريبا لنوبات ضيق تنفس خطيرة، وأن الفحوص أظهرت أن هؤلاء الرضع قدمت لهم مادة مخدرة.



وأضافت التقارير أن التفتيش الذي قامت به الشرطة أسفر عن وجود حقنة في خزانة الممرضة بها خليط من لبن الأم ومخدر المورفين، وبناء عليه تم القبض عليها .



وقال برنارد فيبر من قيادة الشرطة في أولم إن الشرطة شكلت مجموعة تحريات مكونة من 35 عضوا، مشيرا إلى أن التحقيقات ما تزال في البداية.



وتقدمت المستشفى باعتذار قائلة في بيان صادر عنها: "نأسف للغاية لأن مثل هذه الحالة وقعت ونعتذر بشدة لوالدي الأطفال وللأطفال أنفسهم".



وأضاف البيان أن إدارة المستشفى "قامت بأقصى جهد استطاعت القيام به ، من أجل دعم المحققين".