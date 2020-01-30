كبير علماء الأوبئة بالصين يتوقع تحقيق تقدم ملحوظ لاحتواء كورونا بحلول 8 فبراير

توقع "تسنغ قوانغ" كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمنع ومكافحة الأمراض أن تحقق الصين تقدمًا ملحوظًا في معركتها لمكافحة واحتواء تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" بحلول 8 فبراير المقبل.

وقال قوانغ - في تصريحات نقلتها صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية اليوم الخميس - إن مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) وسط الصين تم إغلاقها وفرض حجر صحي عليها يوم الخميس الماضي، ما ساعد كثيرا في احتواء ومكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف قوانغ أن الإجراءات البطيئة لحكومة "ووهان" في المرحلة الأولى من الوباء، تعود إما بسبب افتقارها للمعرفة العلمية بطبيعة الفيروس أو لأمور تنفيذية.

وتابع قوانغ أنه بالرغم من أن معدلات انتشار فيروس "كورونا الجديد" أعلى مقارنة بفيروس "سارس"، إلا أن معدلات الوفيات المرتبطة به ماتزال أقل.

وحث قوانغ على عدم المبالغة في رد الفعل نحو الوباء الحالي، معتبرا أن الخوف والافتقار إلى المعرفة بطبيعته هما السبب في ذلك.