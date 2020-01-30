القوات السورية تواصل تقدمها شرق إدلب وتقترب من بلدة الاستراتيجية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية السورية تواصل تقدمها شرق مدينة إدلب شمال غربي سورية.



وأوضح، في بيان، أن الاشتباكات تستمر "بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل من جانب آخر على محاور واقعة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي".



وأشار إلى أن "قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدمات جديدة في طريقها إلى سراقب ووصلت إلى ضواحي البلدة، وذلك بعد سيطرتها على تل مرديخ وجوباس والهرتمية وقمحانة، لتصبح بذلك قوات النظام على مسافة نحو كيلومترين من بلدة سراقب" الاستراتيجية.



كان الجيش الحكومة السوري قد بسط سيطرته أمس الأربعاء على مدينة معرة النعمان وعدد من البلدات والقرى المحيطة بها في ريف ادلب الجنوبي الشرقي.