الدولي لكرة السرعة يغلظ عقوبة الإيقاف على عمرو حسين لمدة عامين ويمنع التعامل معه

صرح مصدر مسؤول بالاتحاد الدولي لكرة السرعة بأن مركز التحكيم الرياضي المصري التابع للجنة الاوليمبية اصدر حكمه في برفض الدعوى القضائية المقامة من السيد عمرو حسن عباس بصفته رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، وذلك لرفع الايقاف عنه والتظلم من اقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي بإيقاف لمدة عام ، بناء على تحقيق أجراه المستشار محمد المسلاوي المستشار القانوني للإتحاد الدولي ، والذي أُدين فيه رئيس الاتحاد المصري لتعنته و منعه للاندية المصرية من المشاركة في البطولة الدوليه للانديه ، التى أقيمت بتونس في سبتمبر الماضى .

هذا وكانت الجمعية العموميه للاتحاد الدولي قد غلظت في إجتماعها السنوي في فرنسا في شهر اكتوبر الماضي العقوبة التي تم توقيعها علي رئيس الاتحاد المصري بإيقافه عامين بدلا من عام واحد بسبب اصراره علي مخالفه لائحة الاتحاد الدولي واللجوء الي جهات قضائية محلية لشكوي الاتحاد الدولي ، لتصبح العقوبة نهائية والتي تسرى من تاريخ القرار الصادر من الجمعية العمومية يوم27 أكتوبر 2019.

وقد نبه الاتحاد الدولي على أعضاء الجمعية العمومية بعدم التعامل مطلقا مع رئيس الاتحاد المصري الموقوف في أى معاملات أو مخاطبات ، على أن يتولى نائبه المهمة لحين إجراء انتخابات طبقا للائحة الاتحاد المصري للعبة .