 الرئيس التونسي يتوجه إلى الجزائر الأحد المقبل في أول زيارة رسمية للخارج - بوابة الشروق
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الرئيس التونسي يتوجه إلى الجزائر الأحد المقبل في أول زيارة رسمية للخارج

أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 3:53 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 3:53 م

يتوجه الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد المقبل إلى الجزائر، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم الخميس - "أن هذه الزيارة تشكل أول محطة في الزيارات الرسمية إلى الخارج، فضلا عن كونها تمثل تنفيذا لتعهد التزم به رئيس الجمهورية عند أدائه اليمين الدستورية في 23 أكتوبر 2019".

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في العديد من المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة، كما ستمثل فرصة لمزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية.

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