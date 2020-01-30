برلين تحصي عدد المشردين فيها لرعايتهم اجتماعيا

اعتبرت الإدارة الاجتماعية للعاصمة الألمانية برلين الإحصاء المنهجي الذي قامت به لأعداد المشردين (الذين بلا مأوى) فيها نجاحا – حتى وإن لم يسفر بعد عن نتائج.



وكتبت الإدارة التي ترأسها السيناتورة إلكه برايتنباخ (من حزب اليسار) صباح اليوم الخميس أن الليلة التي تم فيها الإحصاء وأطلق عليها "ليلة التضامن" هي نجاح حتى النهاية".



وقدمت السيناتورة الشكر لحوالي 2600 متطوع بأعمال الإحصاء، مضيفة على موقع تويتر: "جاء عدد أقل مما كنا أعلنا من قبل، وهذا طبيعي وقد توقعنا ذلك".



وأضافت السيناتورة برايتنباخ قائلة: "الآن سيتم استخلاص النتائج من الإحصاء، وستتحول البيانات إلى أفعال".



كان حوالي 3700 متطوع سجلوا رغبتهم في المشاركة في عمل الإحصاء، إلا أن 2600 فقط هم الذين حضروا، ومع ذك تم إجراء الإحصاء كما وضعت خطته، بحسب ما أعلنته الإدارة في المساء.



وطرحت عدة أسئلة على المشردين دونت في استمارة استطلاع منها بيانات عن السن والنوع والانتماء الجغرافي الذي يخص المشرد، كذلك اماكنه في الشارع.



ويجيب المشرد على هذه الأسئلة طواعية إن أحب، وتهدف هذه الإحصاءات إلى تحسين عروض المعونة.



وسوف يتم إعلان النتائج يوم السابع من فبراير المقبل.



وتشير المعلومات المتاحة حتى الآن أن هناك ما بين 6000 إلى 10000 مشرد في برلين.