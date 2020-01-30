 وزارة الصحة تنفي مجددا وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الصحة تنفي مجددا وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
منى زيدان:
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 12:21 ص | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 12:47 ص

نفي الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجد ncov بجمهورية مصر العربية، نافيًا بذلك ما تردد منذ قليل على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في ظهور أي إصابات.

كما أكد أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار 24 ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.


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