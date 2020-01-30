صور آثار تعذيب مدون معارض تثير استياء كبيرا في موريتانيا

(د ب أ)

أثارت صور متداولة على نطاق واسع مساء اليوم الأربعاء في موريتانيا لآثار التعذيب قال مدون موريتاني معارض إنه تعرض له أثناء فترة الاعتقال، موجة استياء كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أظهرت صور للمدون محمد علي ولد عبد العزيز الذي أمضى أسبوعا في معتقل مديرية أمن الدولة للاشتباه بإنتاجه ونشره لمقاطع فيديو تنتقد الرئيس الموريتاني، وبعض المسؤولين، من بينهم وزير الداخلية ورئيس الوزراء ما قال إنها آثار للتعذيب بادية على جسده، وطالب مدونون ونشطاء التحقيق ومحاسبة الضالعين في التعذيب.

ولم تعلق الشرطة الموريتانية على هذه المزاعم.

وكان المدون قد أفرج عنه أول أمس الاثنين بعد أسبوع من الاعتقال.