تعاقد فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، مع الدولي البولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم مقابل 23 مليون يورو (3ر25 مليون دولار).

أعلن هيرتا أنه توصل لاتفاق مع بياتيك /24 عاما/ على عقد طويل الأمد، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد مايكل بيرتز المدير الرياضي لهيرتا أن بياتيك أظهر كفاءته الهجومية مع ميلان ومنتخب بولندا.

أوضح بيرتز "إنه يمنحنا الآن المزيد من الكفاءة في الهجوم.. إنني على ثقة من أنه سيساعدنا كثيرا على تطوير أداء هيرتا برلين".

من جانبه، قال بياتيك "إنني سعيد للغاية بإتمام إجراءات الانتقال بنجاح. أشعر برغبة كبيرة في مساعدة النادي مع زملائي الجدد في الفريق والزحف نحو أماكن المقدمة في جدول الترتيب بأسرع وقت ممكن".

ولعب بياتيك في الدوري الإيطالي منذ انضمامه لجنوه في يوليو عام 2018، حيث أحرز معه 19 هدفا خلال 21 مباراة، لينتقل إلى ميلان في يناير من العام الماضي، وسجل 16 هدفا في 41 مباراة خاضها مع الفريق اللومباردي ببطولتي الدوري وكأس إيطاليا.

ويعتبر بياتيك هو الصفقة الضخمة الثالثة التي يبرمها هيرتا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهى غدا الجمعة، مما جعل نفقات النادي تتجاوز 50 مليون يورو.

وخلال سوق الانتقالات الحالي، ضم هيرتا لاعب الوسط المدافع سانتياجو أسكسيبار لاعب شتوتجارت الألماني، قبل أن يتعاقد مع لوكاس توسارت م أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة قياسية للنادي الألماني بلغت 24 مليون يورو، لكنه أعير لفريقه الفرنسي حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن هيرتا برلين يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 22 نقطة من 19 مباراة، قبل لقائه مع ضيفه شالكه، صاحب المركز السادس، غدا الجمعة في المرحلة العشرين للمسابقة.