اليونان تعتزم اختبار حواجز بحرية عائمة لعرقلة وصول المهاجرين

أعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، أن البلاد تعتزم اختبار حواجز بحرية عائمة بحيث تكون عائقا أمام وصول المهاجرين القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية ببحر إيجه.

وقال لمحطة "سكاي"، اليوم الخميس: "نريد أن نرى ما إذا كان من الممكن تنفيذها وما إذا كان التنفيذ مجديا".

وكانت الحكومة نشرت مناقصة للمشروع قبل يوم واحد.

وقارنت الصحف اليونانية بين العائق المحتمل وبين المستخدم بالفعل لمنع انتشار التسربات النفطية، ولفتت إلى أن الخبراء شككوا في أنه سيمنع المهاجرين بالفعل من الوصول للشاطئ.

وتكافح اليونان لاستيعاب عشرات الآلاف من المهاجرين الذين تتقطع بهم السبل في جزر بحر إيجه. وبدأ الوضع في التدهور سريعا مع ارتفاع عدد القادمين منذ أبريل.

ومنذ توليها مهام عملها في يوليو، وضعت حكومة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، المحافظة خططا لتخفيف العبء عبر نقل اللاجئين المقبولين إلى البر الرئيسي، والحد من التدفق الإجمالي، وتسريع عملية ترحيل من يتم رفض طلبات لجوئهم.