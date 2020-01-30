واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها القوية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، (نهاية تعاملات الأسبوع) بدعم من الإعلان عن عرض مقدم من شركة اتصالات السعودية على حصة شركة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بقيمة تتجاوز 37 مليار جنيه؛ ما إنعكس إيجابيا على أداء كافة القطاعات بالبورصة التي كانت أسهمها تتداول عند قيم أقل بكثير من قيمها العادلة، وسط عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات والصناديق العربية.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر8 مليار جنيه ليصل إلى 14ر708 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1ر2 مليار جنيه، تضمنت 3ر1 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعا بنسبة 13ر1 % ليغلق عند مستوى 84ر13918 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 76ر0 % منهيا التعاملات عند مستوى 11ر1395 نقطة.

وكانت شركتا اتصالات السعودية وفودافون العالمية أعلنتا توقيع مذكرة تفاهم تشتري بمقتضاه الشركة السعودية حصة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55 % بقيمة تصل إلى 4ر2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.