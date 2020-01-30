شركة فولفو تمدد الإجازة للموظفين في الصين بسبب فيروس كورونا

مددت شركة فولفو المملوكة للصين إجازتها بمناسبة رأس السنة الصينية لمصانعها في الصين حتى التاسع من فبراير وسط تفش فيروس كورونا الحالي.

تتبع الشركة المصنعة للسيارات التوصيات من السلطات في الصين والسويد، حسبما أعلن المتحدث باسم الشركة في جوتنبورج بالسويد.

وأضاف المتحدث أن فولفو لديها نحو ثمانية آلاف موظف في الصين، مشيرا إلى أن الشركة لا تتوقع أن يؤثر قرارها على حجم الانتاج الكلي.

كانت شركة "بي ام دبليو" الألمانية لصناعة السيارات قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس أنها سوف تغلق ثلاثة مصانع في مدينة شنيانج الصينية، حيث يعمل نحو 18 ألف شخص، كما سوف تقوم بتصنيع نصف مليون سيارة سنويا، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأعلنت الصين أن الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 170 فيما بلغت الاصابات اكثر من سبعة الاف .