أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم للبحرين لدى جامعة الدول العربية

تسلم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أوراق اعتماد السفير هشام بن محمد الجودر كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.

ونقل السفير هشام بن محمد الجودر تحيات حضرة صاحب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيدًا بعلاقات مملكة البحرين المتميزة مع جامعة الدول العربية، وبدور الجامعة الملموس في تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك، معربًا عن تطلعه لاستكمال مسيرة مندوبي مملكة البحرين بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية.

من جانبه، ثمن أحمد أبو الغيط دور مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في تفعيل العمل العربي المشترك.

كما تم خلال اللقاء البحث في مستجدات الأوضاع العربية ومناقشة التحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة.

وكان السفير هشام بن محمد الجودر قدم في وقت سابق نسخة من أوراق اعتماده كسفير مملكة البحرين المعين لدى جمهورية مصر العربية إلى السفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، وذلك بوزارة الخارجية في القاهرة.

وأعرب هشام بن محمد الجودر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تشهده من تطور وتقدم على جميع الأصعدة، مؤكدًا حرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لآفاق أشمل بما يعود بالنفع والخير على كلا البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، نوه مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم، بالعلاقات الثنائية المتينة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا سبل تعزيز أوجه التعاون بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا للسفير كل التوفيق في مهام عمله.