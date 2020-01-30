وكيل «تعليم بورسعيد» يكرم الفائزين بمسابقة الطالب المثالي

كرم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، الطالبة بمدرسة القناة الإعدادية للبنات بسملة محمود عبد الله جبريل، لحصولها على المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، والطالب محمد السيد محمد جلال، بمجمع محمد السيد التعليمي؛ لحصوله على المركز الثاني في نفس المسابقة، وذلك بمكتبه بديوان المديرية.

وقال وكيل الوزارة، إن المنافسة على لقب الطالب المثالي للمرحلة الإعدادية كانت قوية، وأن الطالب المثالي يمثل القدوة الحسنة لجميع طلاب مرحلته التعليمية، مشيرًا إلى أن تعليم بورسعيد يسعى بشكل دائم ومستمر لتخريج أجيال جديدة ونماذج مشرفة قادرة على المساهمة في بناء الوطن وإعلاء قيم الانتماء والولاء له.

وطالب باهي بضرورة تحفيز الطلاب وتشجيعهم لصقل مواهبهم والارتقاء بمهاراتهم الشخصية والحياتية وذلك لما له من دور كبير في خلق جيل جديد من المواهب الواعدة والمبدعة التي تساهم في الارتقاء بمستوى التعليم في كافة المجالات.

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير وشهادات استثمارية للطالبين الفائزين بحضور وفاء طرابية موجه عام التربية الاجتماعية وناهد شليل مدير اتحاد الطلاب واولياء أمور الطالبين متمنيا لهما المزيد من التقدم والرقي.