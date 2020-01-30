 وزير التموين يتفقد سير العمل بسوق الخضروات الجديد ببورسعيد - بوابة الشروق
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وزير التموين يتفقد سير العمل بسوق الخضروات الجديد ببورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين
محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين
محسن عشرى
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 4:02 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 4:02 م

تفقد علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، برفقة عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوق الخضروات الجديد لمتابعة آخر التطورات فى سير العمل بسوق الخضار الجديد.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والأستاذ راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد.

واطلع وزير التموين على معدلات تنفيذ سوق الخضار الجديد، والأعمال الإنشائية القائمة، وأكد ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لانتهاء المشروع والذى يأتى ضمن سلسلة المشروعات التنموية والخدمية الحضارية التى تقام على أرض بورسعيد.

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