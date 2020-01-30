 صحة مطروح تنفي رصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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صحة مطروح تنفي رصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد

وزارة الصحة
وزارة الصحة
مطروح - أحمد سباق:
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 12:55 ص | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 12:55 ص

نفى الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة صحة مطروح، ما تردد من معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع تفيد بوجود حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وحجزها احترازياً داخل مستشفي الحميات المحافظة.
وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح في بيان رسمي إنه لا صحة لما تردد من معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لوجود حالات وبائية مشتبهة من أي نوع.

وأضاف أنه يتم تطبيق أعلي معايير اليقظة والمتابعة الدائمة من جميع الاطباء في مستشفيات المحافظة.
في نفس الوقت من المقرر أن تقوم الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بزيارة منفذ السلوم البري، لتفقد الحجر الصحي بالمنفذ، والأطمئنان علي سلامة إجراءات الحجر للقادمين من الجانب الليبي.


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