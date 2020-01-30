وكيل «تعليم الفيوم» يشهد المعرض الختامي لمعسكر إقرأ ويكرم المتميزين

شهد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، المعرض الختامي لمعسكر إقرأ والذي يتم تنظيمه على مستوى المديرية، والمقام بمدرسة عزة زيدان الرسمية للغات، بحضور الدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية، ومحمد أبوالحارث مدير عام إدارة غرب والأستاذ حسني موجة عام المكتبات بالمديرية والطلاب الفائزين في المسابقات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظة.



تفقد وكيل تعليم الفيوم ومرافقوه المعرض المقام على هامش الاحتفال، والذي يحتوي على ورش تحدي القراءة، والأبحاث والمعلومات والبيئة والأرشيف، والملخصات والمطويات والألبومات والصحافة وورشة أغلفة الكتب، مشيدًا بالجهد المتميز المبذول في العمل وتقدم بالشكر لجميع الطلاب المشاركين ومنحهم شهادات تقدير.



وخلال الاحتفال، قدم الطلاب عدة فقرات فنيه وثقافيه منها كلمة عن القراءة وأهميتها؛ وقصيدة في حب مصر، واستعراض لفريق المسرح بمدرسة عزة زيدان، وقصيدة عن محافظة الفيوم.



وفي نهاية الحفل كرم وكيل تعليم الفيوم الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية، وفاز الطالب مصطفى ربيع مصطفى، مدرسة جرفس للتعليم الأساسي بسنورس، والطالبة مودة أحمد فوزي، مدرسة الغريب للتعليم الأساسي بسنورس في مسابقة فرسان القراءة، كما فازت الطالبة ندا مصطفى محمود في مسابقة القصة القصيرة على مستوى الجمهورية، وحصلت الطالبة مودة أحمد فوزي على المركز الاول على مستوى الجمهورية في المشروع القومي للقراءة.



كما تم تكريم الطلاب الفائزين فى مسابقات المكتبات على مستوى المديرية وجميع الطلاب المشاركين بأعمال في معرض المكتبات بمعسكر إقرأ.



تقدم وكيل تعليم الفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين، وجميع المشرفين على الطلاب ومديري المدارس الفائزة ، والشئون التنفيذية وتوجيه عام المكتبات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.