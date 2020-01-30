أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تفجير باستخدام حزام ناسف، بوسط العاصمة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.