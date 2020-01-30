 الجزائر.. إحباط محاولة تفجير بحزام ناسف - بوابة الشروق
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الجزائر.. إحباط محاولة تفجير بحزام ناسف

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
نور رشوان
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 2:09 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 2:09 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تفجير باستخدام حزام ناسف، بوسط العاصمة، وذلك حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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