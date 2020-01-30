الأمير هاري يخسر دعوى أمام مجلس الصحافة البريطاني ضد إحدى الصحف في لندن

خسر الأمير البريطاني هاري (53 عاما) دعوى تقدم بها ضد صحيفة "ميل أون صنداي" الشعبية لدى مجلس الصحافة البريطاني، بحسب ما أوردته اليوم الخميس منظمة معايير الصحافة المستقلة (إيبسو).

وكانت الصحيفة التي تصدر يوم الأحد اتهمت هاري في مقالة بأنه لم يقص "القصة كاملة" على متابعيه على موقع أنستجرام وعددهم 6ر5 مليون متابع من خلال منشور مشفوع بالصور عن حيوانات برية أفريقية.

وشعر الأمير بأنه تعرض لإساءة من خلال هذا الاتهام وقدم شكواه.

وتمثلت انتقادات الصحيفة في المقام الأول في أن الصور تضمنت وحيد قرن وأسدا وفيلا بصورة لا تبين ما إذا كانت الحيوانات تعرضت للتخدير، وتم ربط الحيوانات بصورة ما كما كتبت الصحيفة في أبريل الماضي، ولم يوضح الأمير ذلك.

ولم يشأ هاري قبول هذا الوصف – وقال إنه تم تصويره كأنه يريد إظهار نفسه كمصور حيوانات، وأن الحيوانات كانت مستريحة في أوضاعها، مشيرا إلى أن الصور أعدت بهذه الكيفية لأسباب فنية.

إلا أن مجلس الصحافة لم يعتبر هذه الدعوى محقة، حيث عرضت صورة الفيل من غير حاجة بصورة لا تظهر إن كانت ساقه مربوط بحبل أم لا.

نشر هاري الذي عمل طويلا في أفريقيا هذه الصور بمناسبة "يوم الأرض".

وكانت هذه الصور التقطت قبل عدة أعوام خلال حملة توطين قام بها حماة الطبيعة.

كانت زوجته ميجان /38 عاما/ رفعت شكوى مماثلة ضد صحيفة "ميل أون صنداي" العام الماضي لأنها نشرت مقتطفات من خطاب شخصي للدوقة موجه إلى والدها، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الدعوى ستنظر أمام المحكمة أم لا.