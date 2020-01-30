المكسيك: العثور على 292 مهاجرا عير شرعي داخل شاحنتين جنوبي البلاد

عثرت السلطات المكسيكية على 292 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من أمريكا الوسطى، مكدسين على متن شاحنتين في ولاية تشياباس الجنوبية.

وأوضح مكتب المدعي المحلي المكسيكي - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس - أن المهاجرين دفعوا مبلغ 100 ألف بيزو (5287 دولارا) لشبكة مهربين؛ لعبور المكسيك على متن الشاحنتين والوصول إلى الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أنه كان على متن إحدى الشاحنتين 162 مهاجرا ينحدرون من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراجوا.. وفي الشاحنة الثانية 130 مهاجرا من جواتيمالا.

يذكر أن آلاف المنحدرين من أمريكا الوسطى عبروا في مجموعات الحدود مع المكسيك خلال السنوات المنصرمة، بهدف الوصول إلى الحدود الأمريكية هربا من الفقر والعنف في بلدانهم.