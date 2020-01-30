المالية الروسية: موسكو لا تجري مشاورات حاليا بشأن منح قرض للبنان

قال المكتب الصحفي لوزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، في حديث لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إن وزارة المالية الروسية لا تجري مشاورات في الوقت الحالي حول منح قرض للبنان.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، بحث يوم الجمعة الماضي، مع المستشار الرئاسي اللبناني أمل أبو زيد، نية موسكو تعزيز التعاون مع الجمهورية اللبنانية، التي تعاني الآن من أزمة اقتصادية.

وجاء في بيان نقلته "سبوتنيك" عن وزارة الخارجية الروسية في ختام اللقاء: "جرت خلال المحادثة مناقشة مستفيضة لتطور الوضع في لبنان. وفي الوقت نفسه أكد الجانب الروسي دعمه لسيادة الجمهورية اللبنانية الصديقة واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية".

وكان تقرير إخباري لبناني كشف في وقت سابق اليوم الخميس، عن أن روسيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان في ملفات عديدة، أولها الملف المالي.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه إلى جانب الخط الائتماني الروسي للبنان، والذي بدأ الحديث عنه أواخر أيام الحكومة الماضية، وجرى نقاش حوله بين رئيس الحكومة الحالية حسان دياب والسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قبل يومين، تضع روسيا في حساباتها تقديم قرض ميسر للبنان لمدة 30 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة هذا القرض تتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار، على أن تكون آلية صرفه خاضعة لمعايير شفافة وفي مشاريع واضحة تعود بالفائدة على الوضع الاقتصادي والمالي.