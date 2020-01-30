طبيب الزمالك يرش اللاعبين لحمايتهم من «البعوض» في أنجولا

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حرص محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استخدام رش لأقدام وأذرع اللاعبين للوقاية من لدغات البعوض داخل ملعب ١١ نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية، والذي سيستضيف لقاء الفارس الأبيض أمام أول أغسطس.

ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

ويحتل الزمالك وصافة المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة، فيما يأتي أول أغسطس وزيسكو يونايتد في المركزين الثالث والرابع على التريب برصيد 3 نقاط لكل منهما.