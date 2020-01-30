تجديد حبس عامل قتل والدته بضربة فأس في الشرقية

جدد قاض المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بالشرقية، اليوم الخميس، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيق، للمرة الثانية؛ لقتله والدته بضربها بـ"فأس" على رأسها لرفضها غسل ملابسه.



كان عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول (أم الهنا.م.م.ال - 60 سنة)، ربة منزل، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم نقلها لوحدة العناية المركزة، لكنها توفيت متأثرة بإصابتها.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو (إسلام.س.ش - 28 سنة)، عامل بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العبور، حيث تبين تعديه عليها بـ"فأس" بسبب خلافات بينهما سببها رفض الأم غسل ملابسه.



تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق، قبل صدور قرار قاض المعارضات بتجديد الحبس.