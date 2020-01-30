إسبانيا: سندرس «خطة ترامب للسلام» في ضوء التزامها بقرارات الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها ستدرس مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء التزامها بحل الدولتين، (قرارات الأمم المتحدة والأسس التي أقرتها المرجعيات الدولية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد).

وأكدت إسبانيا، وفقا لبيان صحفي صادر اليوم عن السفارة الإسبانية في القاهرة، أنه بات من المُلح تفاوض الفلسطينيين والإسرائيليين على اتفاق يأخذ في الاعتبار تطلعات كل منهما، ويجب أن تجرى المفاوضات بصورة مباشرة بين الطرفين بمشاركة المجتمع الدولي.

وأعربت إسبانيا عن استعدادها لمواصلة العمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين؛ من أجل التوصل في النهاية إلى حل عادل ودائم للصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي"، الذي يمثل إسهاما لا غنى عنه من أجل إحلال السلام في المنطقة.