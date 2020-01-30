مصدر عسكري معارض: معارك عنيفة في حلب وريف إدلب بسوريا

دخلت فصائل المعارضة السورية التي قدمت من ريف حلب الشمالي في معارك مع القوات الحكومية السورية على جبهات حلب الغربية والجنوبية اليوم الخميس، فيما بدأت القوات الحكومية الانسحاب من بلدات في ريف إدلب.



وقال مصدر في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر: "تصدت فصائل الجيش الوطني التي قدمت من ريف حلب الشمالي للقوات الحكومية السورية على محور قرية خلصة في ريف حلب الجنوبي وجمعية الصحفيين غرب مدينة حلب".



وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قتل أكثر من 30 عنصرا من القوات الحكومية السورية والحرس الثوري الايراني خلال شنهم ست محاولات للتقدم على محور الصحفيين غرب مدينة حلب".



وتوجهت مساء أمس فصائل تنضوي تحت لواء الجيش الوطني من منطقة أعزاز وجرابلس، إلى جبهات ريف حلب بعد توصل تلك الفصائل إلى اتفاق مع هيئة تحرير الشام.



وفي محافظة إدلب، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر إن "فصائل المعارضة استعادت السيطرة على بلدات جوباس وتل مرديخ وداديخ جنوب مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي .



وأكد القائد العسكري لـ (د.ب.أ) "بعد دخول مقاتلي الفرقة 25 التابعة للجيش السوري بلدتي جوباس وتل مرديخ، شن مقاتلو المعارضة هجوما معتمدين على مجموعات كمنت داخل البلدتين، وقتل خلال الهجوم أكثر من 40 عنصرا وجرح العشرات بينهم ضابط برتبة نقيب ما دفغهم للانسحاب إلى بلدتي خان السبل ومعردبسة".



وذكرت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية "تمكنت القوات الحكومية السورية من تحقيق تقدم على حساب التنظيمات الإرهابية المحظورة في روسيا في محافظة إدلب شمال سورية خلال الأيام الماضية، بفضل القوات الجوية الروسية، التي نفذت خلال الـ 30 يوما الماضية أكثر من 13 ألف طلعة جوية شنت خلالها أكثر من 80 ألف ضربة ضد الأهداف الإرهابية في إدلب، وتركزت 70% من الضربات على المنطقة الشرقية من المحافظة المذكورة".