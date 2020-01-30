وزير الاقتصاد الألماني: البريكست سيقوي التكاتف داخل الاتحاد الأوروبي

صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، بأنه يرى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بمثابة فرصة لأوروبا.

وكتب ألتماير في مقال لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد "نقطة فاصلة صعبة"، فإنه "سيتم تعزيز التكاتف داخل الاتحاد الأوروبي من جديد من خلال خروج بريطانيا، نظرا أيضا لأن الجميع يعلمون ما هي المخاطر الوشيكة".

وأضاف الوزير الألماني أنه حتى بعد إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، سيكون هناك تعاون وثيق وكثير من الأمور المشتركة مع بريطانيا.

وتابع ألتماير: "لا يتغير شيء في الناحية الجغرافية، وستظل بريطانيا دولة أوروبية. لدينا التاريخ المشترك الذي يربطنا إلى أقصى مدى".

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني، أنه متأكد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه مواصلة الاعتماد على البريطانيين في حماية المناخ مثلا وفي التقنيات الجديدة أو في حقوق الإنسان، مقارنة بمناطق أخرى.

يشار إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي غدا الموافق 31 يناير في تمام الساعة 24:00 (بتوقيت وسط أوروبا). وبعد ذلك سيكون هناك مفاوضات بشأن العلاقة المستقبلية بين لندن وبروكسل، ومن المقرر إتمام هذه المفاوضات حتى نهاية المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر عام 2020.