 زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب الهند


نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 1:49 ص | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 1:49 ص

(د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر الهند مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 190 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بورت بلير.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.


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