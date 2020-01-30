طه إسماعيل: نتائج بيراميدز في الدوري لا تليق بكوكبة النجوم التي يمتلكها

قال طه إسماعيل، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن بيراميدز يسير بخطى ثابتة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن نتائجه في الدوري لا تليق بكوكبة النجوم التي يمتلكها.

وأضاف إسماعيل في تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "بيراميدز إفريقيا يسير بشكل جيد، لكن كان عليه عدم الخسارة في المباراة الأخيرة، لأنها ستثير الشكوك في المباريات المقبلة".

وتابع: "محليًا متذبذب الأداء، في وجود هذه الكوكبة من اللاعبين خسر 19 نقطة من 14 مباراة في الدوري، ولذلك هو بعيد عن المنافسة ولا يوجد استقرار في الأداء".

واستكمل: "هذه ليست المكانة التي تليق به، الموسم الماضي اختتم بطولة الدوري في المركز الثالث وكان ينافس الزمالك على الوصافة".

واختتم: "عليه أن ينهي الموسم الحالي وهو في المركز الثالث على الأقل بهذه القائمة من النجوم".

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعهم من 15 مباراة.