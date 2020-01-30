«روتاري كايرو ويست» و«إشراقة للتنمية والتدريب» يطلقان مبادرة شتاء دافئ

في إطار المساهمة المجتمعية الخيرية لنادي روتاري كايرو ويست والتي تتكامل مع استراتيجية المنطقة الروتارية ٢٤٥١ - مصر.

أطلق نادي روتاري كايرو ويست برئاسة إسلام الغزولي، بالتعاون مع جمعية إشراقة للتنمية والتدريب، مبادرة "شتاء دافئ"، وسلم وفد من أعضاء نادي روتاري كايرو ويست، رئيس حى المحروسة (تحيا مصر)، 110 بطانية لتوزعها على سكان الحي.

وتعد المبادرة أحد المشروعات المشتركة التي يقوم بها نادي روتاري كايرو ويست، مع جمعية إشراقة للتنمية والتدريب، في إطار التحالف الاستراتيجي بينهما، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بينهما، كما يأتي في إطار النشاطات الخدمية الخيرية التي يقوم بها النادي بالمشاركة، مع عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تستهدف المناطق الأكثر احتياجا في إطار خطة النادي للسنة الروتارية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

ويعتزم نادي روتاري كايرو ويست، زيادة مشروعات المشاركة المجتمعية، خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على أهمية تنوعها واستهداف مناطق متعددة حتى يتسن خدمة أكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية.