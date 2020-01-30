بريطانيا: السلطات الصينية سمحت لنا بنقل رعايانا من ووهان غدا

قال وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، اليوم الخميس، إن السلطات الصينية سمحت للمملكة المتحدة بنقل رعاياها من مدينة "ووهان" في وقت مبكر من صباح غد الجمعة.



وأضاف راب -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن بيان أصدرته الخارجية البريطانية- "يسرنا أن نؤكد سماح السلطات الصينية بإقلاع رحلة الإجلاء من مطار ووهان إلى المملكة المتحدة في تمام الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي للمدينة يوم الجمعة الموافق 31 يناير".



وتابع "إن سلامة وأمن المواطنين البريطانيين هي أهم أولوياتنا.. وستظل سفارتنا في بكين والفرق القنصلية على اتصال وثيق مع الرعايا البريطانيين في المنطقة لضمان حصولهم على أحدث المعلومات التي يحتاجونها".



يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).