منظمة حقوقية: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم بيني في الكونغو إلى 36 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم، الذي وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري في منطقة بيني بشرق الكونغو، إلى 36 قتيلا على الأقل، بحسب ما ذكرته منظمة "سيبادو" المحلية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.

ويُعتقد أن الهجوم تم على أيدي مسلحين متمردين ينتمون إلى "القوى الديمقراطية المتحالفة" الإسلامية، وهي جماعة من أوغندا تُتهم بقتل آلاف الأشخاص في هجماتها المتكررة حول منطقة بيني.

وقالت منظمة "سيبادو" في بيان لها: "من الواضح أنه مع هذه الهجمات الجديدة، فإن الإرهابيين... يسعون إلى الانتقام من الخسائر التي تكبدوها على أيدي القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإلى إرباك الجيش".

واستهدف الهجوم قرى مانزينجي ومبوندو ومايبالو، على بعد ما يتراوح بين 16 و18 كيلومترا من مدينة أويتشا، ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

وأوضحت منظمة "سيبادو" أن هناك 6 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم.