الحكومة الكويتية: قبول استقالة وزيرة الشئون الاجتماعية وتعيين وزير البلدية بالوكالة

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الكويتي المتحدث باسم مجلس الوزراء طارق المزرم اليوم الخميس، صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير أسيري.

وقال المزرم - في بيان تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إنه تم تعيين وزير البلدية وليد الجاسم بدلا منها بالوكالة.

كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير أسيري، قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تقدمها باستقالتها رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشباح صباح خالد الحمد الصباح.

يشار إلى أن عددا من نواب مجلس الأمة الكويتي، قد طالبوا أمس رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بإقالة وزيرة الشئون الاجتماعية، خاصة بعد تزايد عدد النواب المؤيدين لطرح الثقة فيها قبل جلسة 4 فبراير المقبل، عقب الاستجواب الذي خضعت له في 21 يناير الجاري، ثم إصدارها قرارا بإلغاء 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من بينها صلاحيات تتعلق بقضايا ذات صلة بالتعيين والنقل والندب وتدوير الوظائف الإشرافية وتعديل أوضاع الموظفين ورفع المستوى الوظيفي والمكافآت المالية.