روحاني وظريف ينتقدان بشدة صفقة القرن

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(د ب ا)

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بشدة اليوم الاربعاء ماوصفاه بخطة سلام أمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين يطلق عليها صفقة القرن.

وقال روحاني في تغريدة على تويتر" مشروع ترامب هو مشروع القرن الاكثر مقتا"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضاف : كفى هذه الاجراءات الحمقاء. مشروع القرن . # المشروع الاكثر مقتا".

من جانبه،وصف ظريف في تغريدة على تويتر الخطة بأنها "طريق سريع إلى الجحيم".

وقال "نحن المسلمون بحاجة إلى الاستيقاظ: لم تكن الولايات المتحدة أبدًا - ولا يمكن أن تكون - أي شيء يشبه الوسيط النزيه" .

ورفض الفلسطينيون بشكل قاطع ما يطلق عليها بصفقة القرن،التي اعلنها امس الثلاثاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب .