الصحة الكويتية: لم يتم رصد حالات بفيروس كورونا في البلاد

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أكدت وزارة الصحة الكويتية أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الكويت حتى هذه اللحظة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" -اليوم الخميس- عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند قوله إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء.

وبين السند أن جميع القطاعات في الوزارة في حالة ترصد وتأهب على مدار الساعة بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الرسمية المعنية في الدولة.

وأكد التزام الوزارة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية لصون الأمن الصحي في البلاد وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها وعدم التردد في التواصل "مع قنواتنا الرسمية في حال وجود أي استفسار".