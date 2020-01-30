لاعبة التنس انا كورنيكوفا حامل في طفلها الثالث من صديقها المغني إنريكي اجلاسيس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إخبارية -اليوم الخميس- أن لاعبة التنس آنا كورنيكوفا حامل في طفلها الثالث من صديقها المغني إنريكي اجلاسيس.

وكانت آنا -38 عاما- قد وضعت منذ عامين طفلين توأم أطلقت عليهما لوسي ونيكولاس.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن إنريكي قد قال في وقت سابق إن شعور الأبوة يعد من أفضل المشاعر التي شعر بها.

وأضاف أنه أصبح أكثر مسؤولية ويقود سيارته بصورة أكثر بطأ.

ويذكر أن العلاقة بين آنا وإنريكي بدأت عام 2001، عقب أن التقيا خلال تصويت فيديو كليب "اسكيب".

ويذكر أن إنريكي يحرص على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، حيث يقوم بنشر صور وفيديوهات بصورة محدودة لطفليه على مواقع التواصل الاجتماعي.